Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Bingöl'de kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişinin jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Bingöl'de kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, merkez ilçe sınırlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

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