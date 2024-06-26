Bingöl’de kaçakçılık operasyonu. Sigara ve malzemeler ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de kaçakçılık operasyonu. Sigara ve malzemeler ele geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bingöl’de kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 865 adet gümrük kaçağı sigara, 217 puro, 7 kilogram tütün, 34 kilogram nargile tütünü, 8 paket (350 gram) pipo tütünü, 10 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 10 bin 400 boş makaron, 39 adet elektronik sigara likiti, 75 adet sigarillo ve 50 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli iki kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

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