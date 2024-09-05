Bingöl'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bingöl'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 8 odalı bir sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz Operasyonu" düzenledi.

Emniyet güçleri , operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.

Sığınakta yapılan aramada, 112 pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, sac tava, odun sobası, ıslak mendil, diş macunu, 2 diş fırçası, demlik, 2 tabak ve 2 plastik bardak ele geçirildi.

Söz konusu malzeme operasyon bölgesinde imha edildi ve sığınak kullanılmaz hale getirildi.

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