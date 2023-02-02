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Tek katlı evleri kar yuttu

Bitlis’te kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları ve yön levhaları kardan kaybolurken, 297 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:22
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Tek katlı evleri kar yuttu
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İHA'nın haberine göre, Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları ve yön levhaları kardan kayboldu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bitlis’e yağan karın 1 metre 47 santimetre olduğu belirtildi.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı 297 köy yolunun açılması için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de il merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak açık tutmak için çalışıyor. 55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

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