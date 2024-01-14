Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan askerlerimizin ardından, Bingöl’de “Teröre Lanet” Mitingi düzenlendi. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği koordinesinde düzenlenen mitinge, yüzlerce vatandaş katıldı ve hep bir ağızdan teröre lanet okundu.

BİŞHAK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, yaptığı basın açıklamasında: “Kahraman Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.” ifadesini kaydetti.

Şehitler ve gaziler diyarı olan Bingöl’de şehitleri anmak ve şehit ailelerinin acısını paylaşmak için toplandıklarını belirten Baysal, “Bağrından yüzlerce şehit ve gaziler vermiş Bingöl halkı olarak şehit ailelerimizin ve yaralı askerlerimizin acısını yüreğimizde paylaşıyor, hain, alçak, şerefsiz terör örgütü mensuplarını lanetliyoruz.” dedi.

Baysal, askerlerimize kurşun sıkan alçak teröristlerin, kendi kanında boğulacağının altını çizdi.