Bingöl’de trafik kazası. 7 yaralı

Kaynak: İHA
Bingöl’de trafik kazası. 7 yaralı
Bingöl’de bir minibüs ile ticari bir aracın çarpışması sonucunda oluşan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre, 7 kişinin yaralandığı Bingöl- Elazığ karayolu Kuruca geçidinde trafik kazası meydana geldi. Şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari birbirine girdi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Trafik kazasında yaralanan 7 kişi, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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