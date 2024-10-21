Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda toplam 542 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik narkoçelik-44 operasyonu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Muş-Bingöl Bulvarı üzerinde durdurulan 2 ayrı araç içerisinde yapılan arama sonucu toplamda 542 kilogram esrar ele geçirildi. Araçların içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi.

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

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