Bingöl'de yürüyüş ve gösteriler 10 gün boyunca yasak

Kaynak: AA
Bingöl'de yürüyüş ve gösteriler 10 gün boyunca yasak
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada 10 gün süre ile gösteri, açık hava yürüyüşü ve kapalı mekan toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bozulması ve vatandaşların can ve mal güvenlikleri için anayasa ve kanunlara dayanarak bu yasağın alındığı ve yasağın 6 Şubat tarihinden 15 Şubat tarihine kadar devam edeceği şu açıklama ile bildirildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırıların önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Bingöl sınırları içerisinde 6 Şubat saat 00.01'den 15 Şubat saat 23.59'a kadar olmak üzere 10 gün süre ile Valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları yasaklanmıştır."

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