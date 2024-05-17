Bingöl'de yürüyüşler 4 gün yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de yürüyüşler 4 gün yasaklandı
Bingöl Valiliği tarafından il genelinde gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının 4 gün süre ile yasaklandığı açıklandı.

Bingöl Valiliği tarafından dün görülen Kobani Davası sonrasında sosyal medyada yapılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suç unsuru paylaşımların yapıldığını belirtti. Bu nedenle kentin farklı noktalarında PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği öngörüldü.

Provakatif eylemlerin önlenmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için il genelinde 4 gün boyunca: toplanma, yürüyüş açlık grevi, oturma eylemi, basın açıklaması ve stant açma gibi eylemler yasaklandığı Valilik tarafından duyuruldu.

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