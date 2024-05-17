Bingöl'de yürüyüşler 4 gün yasaklandı

Bingöl Valiliği tarafından dün görülen Kobani Davası sonrasında sosyal medyada yapılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suç unsuru paylaşımların yapıldığını belirtti. Bu nedenle kentin farklı noktalarında PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği öngörüldü.

Provakatif eylemlerin önlenmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için il genelinde 4 gün boyunca: toplanma, yürüyüş açlık grevi, oturma eylemi, basın açıklaması ve stant açma gibi eylemler yasaklandığı Valilik tarafından duyuruldu.