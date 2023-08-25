Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının ardından söz konusu bölgede 5 iş makinesi, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye, 3 su tankeri ve Diyarbakır’dan gelen yangın söndürme helikopteri çalışma yaptı. Vatandaşların ve STK’ların da desteğiyle ormanlık alandaki yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.