Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl’de dün öğleden sonra çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının ardından söz konusu bölgede 5 iş makinesi, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye, 3 su tankeri ve Diyarbakır’dan gelen yangın söndürme helikopteri çalışma yaptı. Vatandaşların ve STK’ların da desteğiyle ormanlık alandaki yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

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