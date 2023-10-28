Binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda: "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun!"

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yüzbinlerce kişi Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün huzurunda hep bir ağızdan Andımız'ı okudu.