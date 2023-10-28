Binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda: "Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun!"

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yüzbinlerce kişi Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün huzurunda hep bir ağızdan Andımız'ı okudu.
28 Ekim 2023 Cumartesi
Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yüzbinlerce kişi Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün huzurunda hep bir ağızdan Andımız'ı okudu.
Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yüzbinlerce kişi Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün huzurunda hep bir ağızdan Andımız'ı okudu.