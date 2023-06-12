Binlerce balık kıyıya vurdu. Vatandaşlara sahile gelmeyin uyarısı yapıldı

ABD'nin Texas körfezi sahillerinde toplu balık ölümleri yaşanıyor. On binlerce ölü balık sahile vurdu. İlçe yetkilileri halkı sahile gelmemeleri konusunda uyardı.

Binlerce balık kıyıya vurdu. Vatandaşlara sahile gelmeyin uyarısı yapıldı

AA'nın haberine göre, ABD'nin Texas körfezi sahillerinde binlerce ölü balık, kıyıya vurdu. Texas'ın Brazoria ve Quintana ilçeleri yetkilileri, cuma gününden bu yana binlerce balığın sahile vurduğunu, binlerce balığın daha kıyıya vurmasının beklendiğini belirtti.

İlçe yetkilileri Facebook sayfaları üzerinden halkı sahile gelmemeleri konusunda uyarırken, temizlik çalışmalarının devam ettiğini, "Binlerce ölü balık sürüsünün kıyıya gelmeye devam etmesinden dolayı" sürecin ne kadar uzayacağının belirsiz olduğunu bildirdi.

Quintana Beach İlçe Parkı yetkilileri, kıyıya vuran farklı türde on binlerce balığın görüntülerini paylaşarak, hava sıcaklıklarının aşırı artması nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü ve bu durumun toplu balık ölümlerine yol açtığını belirtti.

Yetkililer, kıyıya vuran balık türleri arasında çoğunluğu oluşturan ringa balıklarının, bölgedeki ekosistemde "kritik rol" oynaması nedeniyle balık ölümlerinin önemli bir çevresel etkiye sahip olabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin 2019'da yayımladığı raporda, okyanus suyunun ısınmasının kıyı sularında düşük oksijen seviyesi vakalarını artırarak, balık popülasyonunu tehdit ettiği sonucuna varılmıştı.

b9.jpg

b8.jpg

b7.jpg

b6.jpg

b5.jpg

b4.jpg

b3.jpg

b2.jpg

b1.jpg

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı Dünya
İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı
İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu. Dünya
İtalya eski Başbakanı Silvio Berluconi öldü. Erdoğan'ın yakın dostuydu.
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi Güncel
25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi
Rüyada amir görmek ne demek? Rüyada amir görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada amir görmek ne demek? Rüyada amir görmek neye işaret?
Boğa güreşleri nefesleri kesti. Biri rakibinin altında kaldı Güncel
Boğa güreşleri nefesleri kesti. Biri rakibinin altında kaldı
Erdoğan’dan Tokayev'e taziye telefonu Güncel
Erdoğan’dan Tokayev'e taziye telefonu
Kuzey Kore liderinden Putin’e: “El ele tutuştuk” Dünya
Kuzey Kore liderinden Putin’e: “El ele tutuştuk”