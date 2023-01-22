Binlerce dönüm tarım arazisi kül çukuru olacak. Kömür santrali bakanlığa başvurdu

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre; fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan küresel ısıtma ve beraberinde getirdiği su, gıda krizi etkisini her geçen gün artırırken termik santral projeleri tam gaz devam ediyor. Çanakkale’nin Çan ilçesinde halkın sınır değerlerinin üzerinde kirli hava solumasına neden olan Çan 2 Termik Santralı’ndan çıkan atıkları depolamak için kullanılan sahayı büyütmek için hareke geçildi.

ODAŞ Holding’e bağlı Çan 2 Termik A.Ş. uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi atıkları depolamak için ikinci bir tesis kurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Yıllık ortalama 1 milyon 415 bin ton uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi atık maddelerin biriktirildiği atık depolama tesisinin kapasitesi 15 milyon metreküpe çıkartılacak. Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, 2. Sınıf Düzenle Depolama Tesisi kurmak isteyen şirket, 90 milyon lira para harcayacak. 30 yıl öncesinin verilerinin paylaşıldığı dosyada linyit kömürüyle çalışan termik santrallardan 1998 yılında 13 milyon ton uçucu kül elde edildiği bilgisi yer aldı.

TARIM ALANLARI MADEN SAHALARI VE SANTRALLERİN KUŞATMASI ALTINDA

Tarıma dayalı bir ekonomi olan Çanakkale, maden ocakları ve enerji santrallarının kuşatması altında. TEMA Vakfı’nın 2020 yılı yazında, Kazdağları yöresinin yüzde 89'unun madenlere ruhsatlı olduğunu ortaya koymuştu. Yine Çanakkale sınırları içerisinde tarımı bitiren, havayı kirleten 4 adet termik santral faal durumda.

TARIM ALANINA KÜL DEPOLANACAK

Depolama tesisinin yapılmak istendiği devasa alan ise, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzen Planı’na göre ‘tarım alanı’ sınırları içerisinde kalıyor. Yine ÇED dosyasında bölgenin toprak işlemeli tarıma elverişli arazilerden oluştuğuna dikkat çekildi.

HEAL’in (Sağlık ve Çevre Birliği), 2018’de yayımladığı ‘Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ’da Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ adlı raporu termik santralların bölgede yarattığı tahribatı ortaya koydu. Marmara ve Ege Bölgesi’nin kesişiminde yer alan 520 bin nüfuslu Çanakkale’nin milli parklara, tarihi odaklara, Türkiye’nin en büyük adalarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Raporda, Çan’ın ulusal limitlerin üzerinde kirli hava soluduğu belirtildi: “İstasyon verilerine göre Çan Kömürlü Termik Santralı’nın yer aldığı Çan istasyonunda PM10 ve SO2 yıllık ortalamaları DSÖ, AB ve Türkiye sınır değerlerinin üzerinde ve insan sağlığı için risklidir.”