Binlerce İsrailli erken seçim için sokağa çıktı. Netanyahu’nun konvoyunu engellemeye çalıştılar

Kaynak: AA
Binlerce İsrailli erken seçim için sokağa çıktı. Netanyahu’nun konvoyunu engellemeye çalıştılar
İsrail’de hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken, protestocular İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakanlık konvoyunu engellenmeye çalıştı.

Binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim yapılması amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

197827-0-221-2177-1451-1920x0-80-0-0-d4819f0af1ca24544ee3d7e582a2a6f7.jpgNetanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda bir simge haline gelen, polislerin demirlerle kapattığı Kaplan Caddesi’nde binlerce İsrailli bir araya geldi. Kaplan Caddesi’nde protestocular konuşma yaparken, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart ve afişler taşındı.

"Netanyahu’yu devir", "Seçimler hemen" sloganları atan protestocular, "Bizim hükümetimiz değilsiniz" pankartının arkasında düdükler çalarak meydana doğru yürüdü. İsrail polisinin, demir bariyerlerle kapattığı meydanda, göstericiler bariyerleri tekmeledi. Polis, birçok protestocuyu gözaltına aldı.

ekran-goruntusu-2024-03-17-125920.pngPROTESTOCULAR SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN ÖNÜNDE ATEŞ YAKTI

Protestocular, Savunma Bakanlığı’nın önüne büyük bir ateş yaktı. Polis, ateşe yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, tamamen sönmeyen ateşi ayakkabıyla söndürdü. Yürüyüşlerine devam eden protestocular, Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Otoyolu'nda kuzeye giden trafiği kapattı.

Atlı polislerin de müdahalesi sonrasında, otoyol yaklaşık yarım saat sonra trafiğe açıldı.

ekran-goruntusu-2024-03-17-125932.pngNETANYAHU’NUN KONVOYUNA ENGEL

İsrail'in kuzeyinde bulunan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun kişisel konutunun yakınında da yaklaşık 2 bin protestocu toplandı. İsrail bayrağı taşıyan protestocular, "Sen baştasın sen sorumlusun", "Artık git", "7 Ekim'den sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

İsrail Başbakanlığı logosunu taşıyan bir konvoy Netanyahu'nun konutundan çıkarken hükümet karşıtı göstericiler araçları engellemeye çalıştı. Başbakanlık korumaları ve diğer güvenlik güçleri, konvoyun geçebilmesi için göstericilere müdahale ederken, konvoyda Netanyahu'nun bulunup bulunmadığı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

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