İsrailliler Kudüs'te tartışmalı yargı reformuna destek gösterisi düzenledi

Binlerce İsrailli hükümetin yürürlüğe koymak istediği tartışmalı yargı reformuna destek olmak için sokaklara döküldü.

İsrailliler Kudüs'te tartışmalı yargı reformuna destek gösterisi düzenledi

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, sağ görüşlü binlerce kişinin, ülkede krize sebep olan yargı reformunu desteklemek için Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde toplandığı belirtildi.

Göstericilerin, hükümetten İsrail Meclisi'nde haftaya başlayacak yaz döneminde yargı reformu planını yasalaştırmasını talep ettiği kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından göstericilerin fotoğrafını paylaşarak, "Bu gece hükümetimizi desteklemek için Kudüs'e gelen yüz binlerce İsrailliye teşekkür ediyorum. Sizin tutkunuz ve vatanseverliğiniz beni çok duygulandırıyor." ifadesini kullandı.

"Milyonun gösterisi" ismi verilen gösteriyi sağ görüşlü partilerin organize ettiği ve hafta başından bu yana katılım çağrısı yaptığı aktarıldı.

Gösteriyi Netanyahu'nun partisi Likud ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin finanse ettiği kaydedildi.

İsrail polisinin gösteri sebebiyle Kudüs’teki bazı caddeleri kapattığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 23 Nisan’da tartışmalı "yargı reformu" için “devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.

(AA)

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