Binlerce kilo et toplatılıyor

Kaynak: DHA
Binlerce kilo et toplatılıyor

ABD Gıda Güvenliği ve Denetim Dairesi (FSIS), listeria bakterisi bulaşmış binlerce kilo şarküteri et ürünlerinin toplatılmaya başlandığını açıkladı.

FSIS, Listeria monocytogenes bakterisinin tespit edilmesinin ardından piyasadan binlerce kilo şarküteri et ürününün geri çağrıldığını duyurdu. Açıklamada, Maryland Sağlık Kurumu tarafından toplanan bir numunenin bu bakteriyi taşıdığı bildirildiğinde sorunun fark edildiği belirtildi.

13 EYALETTE GÖRÜLDÜ
FSIS, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve eyalet halk sağlığı kurumlarıyla işbirliği içinde listeria enfeksiyonu salgınını araştırdığını açıkladı. Dün itibariyle 13 eyalette 33 hastaneye yatış ve iki ölüm dahil olmak üzere toplam 34 vaka tespit edildiği kaydedildi. Yetkililer, listeria bulaşmış ürünlerin diğer ürünlere de geçiş yapabileceği uyarısında bulunarak, perakende şarküterilerde tüm yiyecek ve yüzeylerin temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini, açıkta kalan et ve peynirlerin ise imha edilmesini önerdi.

Listeria monocytogenes ile bulaşan gıdaların tüketimi, özellikle hamile kadınlar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi bir enfeksiyon olan Listeriosis'e neden olabilir. Listeriosis, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı, denge kaybı ve bazen ishal gibi belirtilerle kendini gösterir.

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