Binlerce şehit askerin mezarı aranıyor. Özel ekip alanı tarıyor

Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Meydana Muharebesi'nde ordumuz büyük bir zafer kazandı. Ancak bu zafer sırasında 5713 şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268 kayıp verdik.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan binlerce askerin mezarı bulunmayı bekliyor. Şehit mezarların bulunması için çalışmalar yürüten muharebe alanları araştırmacısı emekli albay Kadim Koç, “Sakarya Meydan Muharebesi'nde resmi kayıtlara göre 5 bin 713 tane şehidimiz var. Fakat kayıpları ve esirleri dikkate aldığımızda bu şehit sayısının daha fazla o olacağı muhtemeldir" dedi.

Koç "Haymana'da Kesikavak köyündeki isimleri belli olan 2 tane şehidimizin mezarını bulduk. Ayrıca savaşın 100. Yılında Kalecikli Salih dedemizin de mezarını bulup torunlarıyla buluşturduk. Ama bu savaş alanında binlerce isimsiz şehit mezarı var. Bu isimsiz şehit mezarlarını bulup, geleceğe aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şehit mezarlarımıza yeterince sahip çıkamıyoruz” diye konuştu.

Savaş alanına 8 tane şehitlik yapıldığını söyleyen albay Kadim Koç şehit mezarlarının dağınık durumda olduğunu vurguladı.

Koç konuşmasının devamında “Şehit mezarlarını korumamız gerekiyor. Bu şekilde onlara olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Şu anda ekip olarak Milli Parklar Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde bu alanda çalışıyoruz. Duyarlı insanlardan oluşturduğumuz bu ekip özellikle alanı tarıyor. Alandaki şehit mezarlarını tespit ediyor” ifadelerini kullandı.