Binlerce uçak seferi iptal edildi. Çin'de kar esareti

Kaynak: AA
Binlerce uçak seferi iptal edildi. Çin'de kar esareti
Çin'de ülkenin kuzeyini etkileyen soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatlarda binlerce uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Çinli medya grubu Caixin'in, uçuş veri hizmetleri sağlayıcısı Flight Master'dan aktardığı bilgilere göre, dün ülke genelinde planlı 16 bin uçak seferinden 4 bin 333'ü iptal edildi.

4 bin 191'i iç hat, 142'si dış hat seferi, kötü hava koşulları nedeniyle yapılmadı. Bugün ise 1239 iç hat ve 39 dış hat seferinin iptal edildiği kaydedildi.

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TURUNCU ALARM İLAN EDİLDİ

Çin Meteoroloji İdaresi, ülke genelini etkileyen soğuk hava dalgası nedeniyle "turuncu alarm" ilan etti. Çin'in 4 aşamalı soğuk hava uyarı sisteminde "turuncu" ikinci seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre "kırmızı" en yüksek seviye sayılırken onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA REKOR ANİ DÜŞÜŞ

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Ulusal Meteoroloji Merkezi, bugün öğle saatlerinden pazar sabah saatlerine kadar ülkenin büyük bölümünde hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece düşeceğini bildirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Şaanşi, Cilin, Liaoning eyaletleri ve İç Moğolistan Özerk Bölgesinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşebileceği uyarısı yapıldı.

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Öte yandan başkent Pekin ve Tiencin şehirleri, Hıbey ve Şansi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi için de kar yağışı, şiddetli rüzgar ve don uyarısı yinelendi.

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