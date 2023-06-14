Biparjoy fırtınası Hindistan'da etkili oldu: 3 ölü

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde Biparjoy fırtınasının etkili olduğu kıyı bölgelerinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Biparjoy fırtınası Hindistan'da etkili oldu: 3 ölü

The Indian Express’in haberine göre, Biparjoy fırtınası Gucarat’ın kıyı bölgelerinde etkili olmaya başladı.

Eyaletin 8 bölgesinde 37 binden fazla kişi tahliye edilirken fırtına sonucu çöken duvarların altında kalan ikisi çocuk en az üç kişi hayatını kaybetti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, son yıllarda fırtına sayısında artış olduğuna dikkati çekti.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), "zarar verme potansiyeli yüksek" olarak değerlendirilen fırtınanın yarın Jakhau Limanı yakınlarındaki Saurashtra-Kutch sahilini geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Biparjoy fırtınasının saatteki hızının 150 kilometreye ulaşabileceği kaydediliyor.

Yetkililer, fırtınanın birkaç gün içerisinde Rajasthan eyaletine ulaşacağını öngörüyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel
Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu Siyaset
Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları Güncel
Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git Dünya
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor Güncel
Aydın Büyükşehir’de altyapı çalışmaları sürüyor
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza Güncel
50 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin sürücüsüne 17 bin TL ceza