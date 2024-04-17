Bir AKP'li daha ıstakozla karnını doyururken poz verdi. İkinci ıstakoz vakası

Kaynak: Halk TV
Bir AKP'li daha ıstakozla karnını doyururken poz verdi. İkinci ıstakoz vakası
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın tepkilerin odağı haline gelen ıstakoz paylaşımının ardından AKP’de ikinci bir ıstakoz vakası yaşandı. Ankara Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman, lüks bir otelde yediği ıstakozla fotoğrafını paylaştı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’nden paylaştığı ıstakoz fotoğrafına gelen tepkiler henüz son bulmamışken, AKP’de ikinci bir ıstakoz olayı yaşandı. Ankara Mamak Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyesi Salih Kahraman, Antalya'da kaldığı lüks bir otelde ıstakoz yedi ve masanın fotoğrafını “Balık” notuyla paylaştı.

akpde-ikinci-istakoz-vakasi-luks-tatilini-paylasti-j26b.webpKahraman'ın 13 Nisan'daki doğum gününü de Antalya’da kutladığı belirtilirken, Kahraman’ın yaptığı bu sosyal medya paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şebnem Bursalı’nın yaptığı ıstakozlu paylaşıma da sert tepkiler gelmiş ve söz konusu paylaşım AKP’den de eleştiri almıştı. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı’nın paylaşımına sert tepki göstermiş ve "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!" sözlerini kaydetmişti.

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