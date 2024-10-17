Bir Anayasa açıklaması da Fatih Erbakan'dan: Laiklik kelimesinin izahı yapılması gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LAİKLİĞİ HEDEF ALDI

"O 3 maddenin içerisindeki 'laiklik' kelimesinin bir izahının yapılması gerekir" diyen Fatih Erbakan, "İnanç özgürlüğüne ve İslami hassasiyetlere karşı bir silah olarak kullanılabilir" dedi.

Fatih Erbakan, "Meclis Başkanı, bilimsel ve entelektüel bir tartışma açtı. Kötü bir niyeti olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Şahsen üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

NUMAN KURTULMUŞ '3 MADDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR' DEMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya konusu yaparak tepki çekmişti.

Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 3. maddesini tartışmaya açtı. 'Değişmelidir'

Numan Kurtulmuş, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" diye konuşmuştu. Kurtulmuş gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atarak "Ben 3. madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor" demişti.

Daha Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına gelen tepkiler soğumamışken bu ket de Anayasa tartışmalarına ilişkin bir açıklama Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili sorunumuz yok. Ancak o 3 maddenin içerisindeki 'laiklik' kelimesinin bir izahının yapılması gerekir" diye konuştu.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın 3. maddesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı.

'KURTULMUŞ'UN ÜZERİNE FAZLA GİDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUMİ'

“Meclis Başkanı, kendisi de akademisyen olduğu için bilimsel ve entelektüel bir tartışma açtı. Kötü bir niyeti olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Şahsen üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. Oradaki kasıt, devletin millet için var olduğu, milletin esas olduğu, devletin millet hizmet için var olduğu noktasında bir açıklamada bulundu. Sonrasında zaten yanlış yerlere çekildi. Kendisi de ‘İlk dört maddeyle bizim bir sorunumuz yok’ dedi.

"LAİKLİK KELİMESİNİN İZAHI YAPILMALI"

Konuya laikliğe getiren Fatih Erbakan "Bizim de ilk 4 madde ile ilgili sorunumuz yok. Ancak bir tek o 3 maddenin içerisindeki ‘laiklik’ kelimesinin bir izahının, açıklamasının yapılması gerekir. Çünkü bizim geçmişimizde partilerimiz bu kelime yüzünden kapatıldı. ‘Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma’ sebebi ile" diye konuştu.

LAİKLİK TÜRKÇE'DE YERİ OLMAYAN YABANCI BİR KELİME

"AKP'nin kapatma davasında bir oy farkla kapanma kararı çıkmadı. Az kalsın AKP’nin kapatılması söz konusu olacaktı. Böyle acı tecrübelerimiz var." diye konuşan Fatih Erbakan konuşmasına "28 Şubat’ta laiklik ilkesi adı altında yapılan uygulamalar, inanç özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ortada. Tekrardan bu gibi olaylarla karşılaşmamak açısından, Türkçede de yeri olmayan, yabancı bir kelime olan ‘laiklik’in anlamının açık ve sarih bir şekilde konulması gerekiyor. Böylelikle inanç özgürlüğüne ve İslami hassasiyetlere karşı bir silah olarak kullanılabilmesinin önüne geçilmesi gerekir.” diye devam etti.