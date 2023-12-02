Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti

İstanbul Nişantaşı’nda ilginç bir olay yaşandı. Cadde üzerinde alışveriş yapan C.B. isimli vatandaş borçlusunu gördü.
C.B. borçlusu H.A.’nın kullandığı otomobilin üzerine atladı. Sürücü H.A. ise hızını artırdı. C.B. ise sileceklerden tutunarak yaklaşık 30 metre gitti.
Borçlu H.A aniden frene basınca C.B. yola savruldu. C.B. başını yere vurunca yaralandı. Sürücü H.A otomobilini kenara çekerek polis ekiplerini beklemeye başladı.
İlk müdahalesi yapılan C.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü H.A. kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Gözaltına alınan H.A.’ya “Kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından işlem yapıldı. Şahıs sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.
C.B.’nin “dolandırıcılık”, “yağma”, “güveni kötüye kullanma” gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.