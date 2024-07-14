Bir anlık klavye hatası 52 bin liradan etti

Olay, 10 Temmuz Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda gerçekleşti. İddiaya göre, Burma bilezikleri ve 3 gram altını bozdurmak isteyen bir müşteri, eşiyle birlikte döviz bürosuna geldi.

Döviz bürosu çalışanı, bir anlık dalgınlık ve klavye hatası nedeniyle, 3 gram altın için 2 bin 513 TL yazacağına 21 bin 513 TL yazdı. Bu hata sonucunda, müşteriye 191 bin 20 TL yerine yaklaşık 52 bin TL fazla olmak üzere 242 bin 870 TL ödendi. İşlemi tamamlayan ve parasını alan müşteri, döviz bürosundan ayrılırken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Döviz bürosu çalışanları, müşteriden fazla aldığı parayı geri getirmesini talep etti.