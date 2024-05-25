Bir ay boyunca hamburger yemişti

Eski CNN sunucundan acı haber… Amerika’da çektiği McDonald's belgeseli "Super Size Me" ile Akademi Ödülü'ne de aday gösterilen film yapımcısı Morgan Spurlock, kanser nedeniyle öldü.

53 yaşındaki Spurlock'un ailesi, New York'ta ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte öldüğünü söyledi.

Belgeselcinin yakınları “Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle bilinirdi. Dünya yaratıcı bir dehayı ve özel bir adamı kaybetti" diye konuştu.

2004 yılında yayınladığı "Super Size Me" isimli belgeselle tüm dünyada ‘fast-food’ yiyeceklerle ilgili büyük tartışmalar yaratan belgesel, Spurlock’a Sundance Film Festivali'nde ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırmıştı.

Belgeselin sonunda Spurlock’un, 25 kilo aldığını, depresyon ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında bozulma yaşadığı ortaya çıkmıştı.