Bir ay boyunca hamburger yemişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir ay boyunca hamburger yemişti

1 ay boyunca McDonald's yiyerek belgesel çeken adam hayatını kaybetti.

Eski CNN sunucundan acı haber… Amerika’da çektiği McDonald's belgeseli "Super Size Me" ile Akademi Ödülü'ne de aday gösterilen film yapımcısı Morgan Spurlock, kanser nedeniyle öldü.

ekran-goruntusu-2024-05-25-115155.png

53 yaşındaki Spurlock'un ailesi, New York'ta ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte öldüğünü söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-115137.png

Belgeselcinin yakınları “Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle bilinirdi. Dünya yaratıcı bir dehayı ve özel bir adamı kaybetti" diye konuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-25-115116.png

2004 yılında yayınladığı "Super Size Me" isimli belgeselle tüm dünyada ‘fast-food’ yiyeceklerle ilgili büyük tartışmalar yaratan belgesel, Spurlock’a Sundance Film Festivali'nde ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-115223.png

Belgeselin sonunda Spurlock’un, 25 kilo aldığını, depresyon ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında bozulma yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Son Haberler
Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı Ekonomi
Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Turgay Kıran'dan Ali Koç'a: Hiç yakıştıramadım Spor
Turgay Kıran'dan Ali Koç'a: Hiç yakıştıramadım
Üç yeni banka kuruluyor. Resmen açıklandı Ekonomi
Üç yeni banka kuruluyor. Resmen açıklandı
Konyaspor Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin ne yapacağını açıkladı Spor
Konyaspor Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin ne yapacağını açıkladı
Paslanmaz çelik kullanıcı sektöründe ek maliyet endişesi Ekonomi
Paslanmaz çelik kullanıcı sektöründe ek maliyet endişesi
İslam Memiş altının düşeceği seviyeyi açıkladı Ekonomi
İslam Memiş altının düşeceği seviyeyi açıkladı