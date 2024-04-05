Bir ay önce yeşil olan alan maden çalışması sonrasında çöle döndü. Köylüler gözyaşlarını tutamadı

Birgün Gazetesi’nden Gökay Başcan’ın haberine göre, Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde bulunan Sarıalan Altın Madeni’ne ilişkin doğa talanını 1 ay sonra gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Bölgedeki yeşillikleri kurutan, çölü aratmayan görüntüleri oluşturan şirketin çalışmalarını gören köylüler, “Tarlalarımız nerede?” diye isyan etti. Köylülerden biri gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçe sınırlarında bulunan Sarıalan Mahallesi’nde CVK Maden İşletmeleri’nin projesine vatandaşların tepkilerine rağmen ÇED olumlu raporu verildi.

ÇED dosyasındaki bilgilere göre 340 milyon TL değerinde olan proje kapsamında alan 56,95 hektar, daha büyültülerek atık depolama tesis ve cevher stok alanı inşa edilecek.

Ormanlık alana kurulması planlanan maden işletmesi aynı zamanda Kazdağları’nın bütünlüğüne zarar verecek. Devasa bir alanı kaplayan maden ocağının 913, hektarlık ÇED alanının 694,38 hektarlık kısmı orman, 149 hektarı şahıs, 67,62 hektarlık kısmı ise hazine arazilerinden oluşuyor.

DAVA HALEN SÜRÜYOR

Doğa katliamına sebep olan Altın madeni için verilen ÇED olumlu raporuna karşın açılan dava ise halen devam ediyor.

Geçen ay bilirkişi keşfi sırasında bölgeye giden Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri, bölgede incelemelerde bulundu. “Gördüğümüz duru

m hepimizin adeta kanını dondurdu” ifadelerini kullanan dernek üyeleri, köylülerin tarlalarını bulamadığını, tanıyamadığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Köyün meralarının, tarlalarının olduğu alanda ağaçlar kesilmiş, yeşil bitki örtüsü sıyrılmış, tepeler tıraşlanmış, çukurlar açılmış, şantiye binaları yapılmıştı. Kamyonlar, kepçeler, ağır iş makinaları harıl harıl çalışıyordu.

Atık depolama alanı yapılmaya başlanmış, alanın tabanı için vadi düzlenmeye başlanmıştı. Birkaç ay önce bilirkişi keşif için geldiğimizde gördüğümüz ve hayran kaldığımız yemyeşil alan şimdi tanınmaz haldeydi. Tarlası olan köylüler tarlalarını bulamadılar. İsyan ettiler.”