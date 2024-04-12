İliç katliamındaki maden şirketine dolandırıcılık davası

Kaynak: Patronlar Dünyası
İliç katliamındaki maden şirketine dolandırıcılık davası
Erzincan’ın İliç ilçesinde büyük facianın yaşandığı madenin sahibi olan şirkete dava açılıyor. ABD’li bir avukatlık şirketi, madenin sahibi olan SSR Mining’e dolandırıcılık davası açacağını duyurdu.

Şubat ayında Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan toprak kayması, Türkiye’yi yasa boğmaya devam ediyor. Geçen hafta toprak altında kalan 8 kişiden birinin cansız bedenine ulaştığı maden sahasında arama faaliyetleri hala devam ediyor.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, madenin Çalık Holding ile sahibi olan SSR Mining için ABD’de yargı süreci başlamak üzere. Hisseleri çakılan Kanadalı maden şirketi SSR Mining için yatırımcılar dava açmaya hazırlanıyor.

ABD’nin San Fransisco kentinde Hagens Berman adlı avukatlık şirketi, SSR Mining’in yatırımcılarına çağrıda bulundu. Hukuk şirketi Hagens Berman, 17 Mayıs’ta menkul kıymetler dolandırıcılığı konusunda grup davası açacağını duyurdu.

DÜNYA DEVLERİNE KARŞI DAVALAR AÇIYOR

Hagens Berman’ın soruşturmayı yürüten ortağı Reed Kathrein, yatırımcıların yanıltılıp yanıltılmadığı konusunda araştırma yaptıklarını duyurdu.

Tütün şirketlerine karşı açtığı davalarla tanınan Hagens Berman, iklim değişikliği nedeniyle beş küresel petrol şirketine açtığı davalarla gündeme gelmişti. 2014 yılında Hagens Berman, General Motors, Volkswagen, Mercedes gibi küresel şirketlere de dava açmıştı.

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