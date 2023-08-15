Bir ayda servis kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da son bir ayda meydana gelen katliam gibi servis kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi de yaralandı. Kazalarda araçları kullanan sürücülerden biri tutuklanırken, bir diğeri ise jandarma tarafından gözaltına alındı.