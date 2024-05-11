Manisa Ülkü Ocakları Başkanı bu fotoğrafı paylaşarak tehdit etti! Sinan Ateş’in ailesinden cevap geldi

Sinan Ateş’in katilinin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın makam aracında taşındığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından gözler Yıldırım’a çevrilmişti.

Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Avukat Emirhan Sallıtepe’den Yıldırım’ı eleştirenlere tehdit geldi.

Sallıtepe, Yıldırım’la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Hedef gösteren hedef olur” notunu düştü.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ise, “Hayırdır sırada Sinan Ateş’in aile bireyleri mi var?” mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Selma Ateş, son röportajında kardeşi Sinan Ateş’in cinayetinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın en aktif rolü oynadığını, tetikçinin kaçırıldığı aracın da MHP Genel Merkezi’ne kayıtlı olduğunu söylemişti.