Fenerbahçe maçı öncesi uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe maçı öncesi uyarı
Teksaslı Bursasporlular Derneği resmi sosyal medya hesaplarından bu akşam oynanacak Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe BEKO maçı öncesi bir açıklama geldi.

Teksas Grubu‘nun açıklamasında Fenerbahçe maçının önemi belirtildi.

Yeşil Beyazlı taraftar grubu Bursaspor taraftarına seslenirken tam destek çağrısında bulundu.

26 Nisan’da oynanması gereken mücadele Fenerbahçe’nin Euroleague maçı nedeniyle 11 Mayıs’a ertelenmişti.

İŞTE TEKSAS GRUBU’NUN AÇIKLAMASI

Değerli Bursasporlular,

11 Mayıs 2024, Cumartesi saat 19.00‘da basketbol takımımızın İstanbul ekibi Fenerbahçe‘yi konuk edeceği karşılaşma, takımımızın Play-Off hedefine ulaşması adına belirleyici öneme sahiptir.

Bu karşılaşmadan galibiyet ile çıkarak hedefimize ulaşmak için, gerektiği gibi bizlere son ses eşlik edeceğinizden kuşkumuz yoktur.

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.


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