Fenerbahçe maçı öncesi uyarı

Teksas Grubu‘nun açıklamasında Fenerbahçe maçının önemi belirtildi.

Yeşil Beyazlı taraftar grubu Bursaspor taraftarına seslenirken tam destek çağrısında bulundu.

26 Nisan’da oynanması gereken mücadele Fenerbahçe’nin Euroleague maçı nedeniyle 11 Mayıs’a ertelenmişti.

İŞTE TEKSAS GRUBU’NUN AÇIKLAMASI

Değerli Bursasporlular,

11 Mayıs 2024, Cumartesi saat 19.00‘da basketbol takımımızın İstanbul ekibi Fenerbahçe‘yi konuk edeceği karşılaşma, takımımızın Play-Off hedefine ulaşması adına belirleyici öneme sahiptir.

Bu karşılaşmadan galibiyet ile çıkarak hedefimize ulaşmak için, gerektiği gibi bizlere son ses eşlik edeceğinizden kuşkumuz yoktur.

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.



