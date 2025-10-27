Feci olay Kars'ın Oltu ilçesinde yaşandı. Erzurum'dan Kars'a avlanmak için giden 5 vatandaş, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

16 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre ördeğe ateş eden baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, kaldırıldığı Selim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına el konuldu.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba M.K. gözaltına alındı. Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan hayvan hakları savunucularının "Av spor değil cinayettir" tepkileri devam ediyor.