Bir bakanlık Mehmet Şimşek’in aldığı karara uymadı 256 gün için ihale açtı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in kararına uymadığı ortaya çıktı. Bakanlığın, 256 günlük araç kiralama ihalesi için ödeyeceği para Şimşek’in bile dudağını uçuklatacak.

Bir bakanlık Mehmet Şimşek’in aldığı karara uymadı 256 gün için ihale açtı

14 Mayıs seçimleri sürecinde bir adet kırmızı TOGG verilen Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı, 4 Temmuz’da bir adet sedan binek araç kiralamak için ihale düzenledi. “Pazarlık” yöntemiyle düzenlenen ihale kapsamında kiralanacak aracın 8 ay 15 gün kullanılacağı bildirildi. Bakanlık, ihale için 851 bin 860 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardı. İhale kapsamında iki şirketten teklif alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca oluşturulan ihale komisyonu, teklifler üzerinde değerlendirme yaptı. İhale kapsamında nihai karar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile kamu kurumlarına Tasarruf Genelgesi gönderildiği gün olan 17 Temmuz’da verildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale komisyonun kararı doğrultusunda bakanlık ile PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalandı. Tasarruf Genelgesi’ni henüz ilk gününden kâğıt üzerinde bırakan ihale sözleşmesi ile bakanlığın imza attığı tutar, 799 bin 850 TL oldu. İhale ile kiralanan aracın bakanlığa 17 Temmuz’da teslim edildiği, 31 Mart 2024 tarihinde ise geri alınacağı belirtildi. Aracın günlük ücreti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, 3 bin 124 TL’ye mal oldu.

YÜZLERCE KİRALIK ARAÇ

Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı gün günlüğü 3 bin 124 TL’lik araç kiralayan bakanlık, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala da araç kiralamaları ile gündeme geldi. Seçimin hemen öncesinde araç kiralamak için ihale açan bakanlık, 13 Nisan’da imzaladığı sözleşme kapsamında toplam 531 araç kiraladı. Araçlar için bakanlığın kasasından çıkan tutar ise kayıtlara 64 milyon 360 bin TL olarak geçti. Bakanlığın 2023 yılının henüz ilk yarısında kiraladığı araçların toplam tutarı 500 milyon TL'yi aştı.

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