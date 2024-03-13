Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı

Beyaz saç telini yolmanın ardından daha fazlasının çıkacağına dair halk arasında bir inanış bulunmakta olduğu biliniyor. Ancak bu bir efsaneden ibaret olduğu ortaya çıktı.

1 /11 Tıp uzmanı Dr. Shaskank Kraleti'ye göre, bir beyaz saç telini yolmak, sadece o folikülden yeni bir beyaz saçın çıkmasına neden olur. 2 /11 Her saç folikülü yalnızca tek bir saç teli üretebilir ve çevredeki saçlar, foliküllerindeki pigment hücreleri ölene kadar beyazlamaz. 3 /11 Dr. Kraleti, saç foliküllerindeki pigment hücrelerinin ölümüyle saçın grileştiğini veya beyazladığını açıklar. 4 /11 Yani, bir saç telini yolmak, pigment üretimi durduğu için yeni çıkan saçın da beyaz olmasına yol açar. 5 /11 Saç tellerini yolmanın sakıncaları da vardır; foliküle tekrarlanan zarar enfeksiyonlara, yaralanmalara ve hatta saçsız alanların oluşmasına sebep olabilir. 6 /11 Bu yüzden, beyaz saçlarla başa çıkmak için kesme yöntemi daha uygun bir alternatif olabilir. 7 /11 Beyaz saçların çoğalması izlenimi, yaşlanma sürecinde saçların doğal beyazlamasıyla ilişkilendirilebilir. 8 /11 Saç tellerini yolmak bu süreci etkilemez, ancak yaşlanmayla birlikte saçın rengini kaybetmesi kaçınılmazdır. 9 /11 Saçlar gri veya beyaz görünse de, aslında şeffaftır. 10 /11 "Gri" görünüm, kalan doğal saç renginin yüzdesine bağlı olarak değişir ve farklı tonlarda olabilir. Beyaz saçlarla başa çıkmak için saç boyama gibi seçenekler mevcuttur. 11 /11 Ancak, saç tellerini yolmak yerine, saç dökülmesini önlemek adına diğer yöntemleri tercih etmek daha mantıklıdır.