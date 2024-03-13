Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı

Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz saç telini yolmanın ardından daha fazlasının çıkacağına dair halk arasında bir inanış bulunmakta olduğu biliniyor. Ancak bu bir efsaneden ibaret olduğu ortaya çıktı.
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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 1

Tıp uzmanı Dr. Shaskank Kraleti'ye göre, bir beyaz saç telini yolmak, sadece o folikülden yeni bir beyaz saçın çıkmasına neden olur.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 2

Her saç folikülü yalnızca tek bir saç teli üretebilir ve çevredeki saçlar, foliküllerindeki pigment hücreleri ölene kadar beyazlamaz.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 3

Dr. Kraleti, saç foliküllerindeki pigment hücrelerinin ölümüyle saçın grileştiğini veya beyazladığını açıklar.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 4

Yani, bir saç telini yolmak, pigment üretimi durduğu için yeni çıkan saçın da beyaz olmasına yol açar.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 5

Saç tellerini yolmanın sakıncaları da vardır; foliküle tekrarlanan zarar enfeksiyonlara, yaralanmalara ve hatta saçsız alanların oluşmasına sebep olabilir.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 6

Bu yüzden, beyaz saçlarla başa çıkmak için kesme yöntemi daha uygun bir alternatif olabilir.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 7

Beyaz saçların çoğalması izlenimi, yaşlanma sürecinde saçların doğal beyazlamasıyla ilişkilendirilebilir.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 8

Saç tellerini yolmak bu süreci etkilemez, ancak yaşlanmayla birlikte saçın rengini kaybetmesi kaçınılmazdır.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 9

Saçlar gri veya beyaz görünse de, aslında şeffaftır.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 10

"Gri" görünüm, kalan doğal saç renginin yüzdesine bağlı olarak değişir ve farklı tonlarda olabilir.

Beyaz saçlarla başa çıkmak için saç boyama gibi seçenekler mevcuttur.

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Bir beyaz saç koparılırsa yerine 10 tanesi geliyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı ortaya çıktı 11

Ancak, saç tellerini yolmak yerine, saç dökülmesini önlemek adına diğer yöntemleri tercih etmek daha mantıklıdır.

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