Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu ortaya çıktı. Mucize karışımı uygulayan pişman olmuyor

Filiz Kıral
Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu ortaya çıktı. Mucize karışımı uygulayan pişman olmuyor
Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu olarak hindistan cevizi yağı ve limon kürü karşımıza çıktı.

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi olan doğal ürünler, beyaz saç sorunu yaşayanlar için de bir çözüm sunuyor. Yaşlanmanın işareti olarak görülen ve boyama işlemine rağmen tekrar çıkan beyaz saçlara karşı, doğanın iki mucizesi olan Hindistan cevizi yağı ve limon kürü etkili oluyor.

Peki, bu kür nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağı, saç ve saç derisi için faydalı olan E vitamini ve yağ asitleri içeriyor. Saç köklerinde biriken sebumu temizleyerek, saçın daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Limon ise, saç derisindeki kan akışını artırarak, saç derisine oksijen ulaşmasına yardımcı oluyor. Böylece, saç dökülmesini azaltarak, saçların daha gür olmasını sağlıyor.

Bu kürü hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Bu malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Sonra, saçınıza boyar gibi uygulayın. Saç diplerinden başlayarak, saç uçlarına doğru masaj yaparak yedirin. Bu kürü saçınızda 30 dakika bekletin. Ardından, saçınızı ılık suyla durulayın.

Bu kürü haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Ancak, saçınızı boyadıktan sonra uygulamaya başlamanız daha iyi olacaktır. Çünkü, bu kür saç beyazlarının çıkmasını geciktirir, tamamen önlemez.

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