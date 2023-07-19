Bir bu eksikti: Fırtına dünyayı vuracak

Bilim insanları Dünya genelinde yaşanan sıcak hava dalgasının üstüne Yamyam Güneş Fırtınasının Dünya’ya ulaşacağını açıkladı. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre bu fırtınanın Dünya’ya ulaşması ile birlikte Dünya’nın manyetik alanında sorunların olabileceği ve buna bağlı olarak elektronik sistemler başta olmak üzere uydular ve haberleşme sistemlerinde aksaklıkların olabileceği söylendi.

YAMYAM GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ

Güneş fırtınası, Güneş'in manyetik alanlarının aniden değişmesi veya yeniden hizalanması sonucunda ortaya çıkan enerji patlamasıdır. Bu patlama, plazma denilen yüklü madde bulutlarını Güneş'ten alarak uzaya fırlatır. Bu bulutlar, Dünya'ya vardıklarında gezegenin manyetik alanını bozabildiği gibi elektronik sistemlere de zarar verebilir.

Bugün yaşanacağı söylenen yamyam Güneş fırtınası ise, normal Güneş fırtınasından farklı olacak. Çünkü bu fırtına, kendinden önce gelen iki ayrı püskürmeyi yakalayıp onları yutacak ve devasa bir plazma dalgası oluşturacak. Zaten bundan dolayı bu tür fırtınalar “Yamyam" olarak adlandırılıyor.

NASIL OLUŞUYOR?

Bilim insanları yamyam Güneş fırtınasının 4 gün önce ve 24 saat önce yaşanan iki farklı Güneş püskürmesi ile oluşmaya başladığını belirtiyor. Birinci püskürmenin, Güneş'in yüzeyindeki bir karanlık patlamayla eş zamanlı olarak gerçekleştiği belirlendi. Karanlık patlama ise, Güneş'in manyetik alanındaki bir kopmadan kaynaklı ortaya çıkan ve görünmez ışık yaymayan bir enerji salınımıdır.

İkinci püskürme ise, daha büyük ve daha hızlı olurken, bu püskürmenin Güneş'in yüzeyindeki büyük bir güneş lekesinden kaynaklı olduğu belirtildi. Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanının yoğunlaştığı ve sıcaklığın düştüğü bölgelerdir. Bu bölgelerde sık sık güçlü püskürmeler yaşanmaktadır.

İkinci püskürmenin birinci püskürmeye yetişerek onu yutması olayı ise yamyam Güneş fırtınasını ortaya çıkarıyor. Söz konusu fırtına, bugün Dünya'da yaşanacak.