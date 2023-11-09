Bir bu eksikti Polis gibi kimlik kontrolü yapıp turistleri soydular

Türkiye'deki yabancılar her türlü yasa dışı olaya karışıyorlar. Bir bu eksikti diyeceğiniz haber Fatih'te yaşandı. Dolandırıcılık yaptılar, her türlü uyuşturucu olayına karıştılar. Şimdi de Polisler gibi kimlik kontrolü yapıp, turistleri soydular. Bunu yapan üç İranlı tutuklanarak, cezaevine konuldu.

KAYNAK: DHA
Bir bu eksikti Polis gibi kimlik kontrolü yapıp turistleri soydular

Fatih, Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin izini sürerek kimliklerine ulaştı. İran uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler Ahmet A.(53), Mehdi B.Z.(32), Navabali J. (58) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin sorgularında aynı bölgede polis süsü verilerek yapılan üç hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi.

Daha önceden de poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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