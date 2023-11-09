Bir bu eksikti Polis gibi kimlik kontrolü yapıp turistleri soydular

Türkiye'deki yabancılar her türlü yasa dışı olaya karışıyorlar. Bir bu eksikti diyeceğiniz haber Fatih'te yaşandı. Dolandırıcılık yaptılar, her türlü uyuşturucu olayına karıştılar. Şimdi de Polisler gibi kimlik kontrolü yapıp, turistleri soydular. Bunu yapan üç İranlı tutuklanarak, cezaevine konuldu.