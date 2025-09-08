Bir darbe de Borsa'da! Yüksek seviyede kayıp...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gelişmeler piyasaları da olumsuz etkiledi. Borsa İstanbul'da haftalık kayıplar yüzde 10'a dayanırken öğlen saatlerinde BIST 100 endeksi yüzde 1,73'lık kayıpla 10.543 seviyesinden işlem görüyor.

Mahkeme kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti görevlendirildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması Türkiye gündemine otururken bugün kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in başkanlık binasına gitmesi bekleniyor.

Gürsel Tekin, saat verdi! Çok kritik açıklamalar...Gürsel Tekin, saat verdi! Çok kritik açıklamalar...

Öte yandan siyasette yaşanan gelişmeler piyasaları da olumsuz etkiledi.

DÜŞÜŞ YÜZDE 10'A ULAŞTI

Kayyum kararının verildiği 2 Eylül tarihinden bugüne Borsa İstanbul'daki düşüş yüzde 10'a ulaştı.

Bankacılık sektöründe ise haftalık kayıp yüzde 12'yi geçti.

Saat 12.00 itibariyle BIST 100 endeksi, yüzde 1,73'lük kayıpla 10.543 seviyesinden işlem görüyor.

