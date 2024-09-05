Bir dediği bir dediğini tutmamak deyimi ne anlama geliyor?

Bir dediği bir dediğini tutmamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin söyledikleri arasında sürekli bir tutarsızlık ve çelişki olduğunu belirtir. Bu durum, kişinin sürekli olarak kendi görüşleriyle çelişen ifadeler kullanması, verdiği sözleri tutmaması ya da sürekli olarak fikirlerini değiştirmesi şeklinde kendini gösterir.

Kişi çevresindekiler için güvenilirlik ve dürüstlük açısından sorun teşkil eder çünkü söyledikleri arasında sürekli bir uyumsuzluk ve çelişki vardır. Bu, kişinin güvenilirliğini zedeleyebilir ve başkalarının ona olan güvenini sarsabilir. Yani, bir kişinin bir konuda söylediğiyle diğer bir konuda söylediği arasında belirgin bir fark olması, bu deyimle ifade edilir.

BİR DEDİĞİ BİR DEDİĞİNİ TUTMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Toplantıda sürekli fikir değiştiren ve bir dediği bir dediğini tutmayan Ahmet, sonunda ekibin güvenini kaybetti."