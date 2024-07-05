Bir defa içinde 3 ay orman yaktı. Akıllara zarar sebebi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir defa içinde 3 ay orman yaktı. Akıllara zarar sebebi ortaya çıktı

Antalya’da 1 ay içerisinde 3 defa orman yakarak 4,5 hektarlık alana zarar veren çoban çıkarıldığı mahkemede orman yakmasının sebebinin ormancılara kızgınlık olarak belirtti.

Antalya’da Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde 3 defa orman yangını çıktı. Manavgat’ta meydana gelen yangınların nedeni ortaya çıktı. JASAR ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalan 33 yaşındaki M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tazı Kanyonu’nda son bir ay içerisinde meydana gelen 3 orman yangının nedeni ortaya çıktı. Ekipler yangınlarda sabotaj olma ihtimalini değerlendirdi. Jandarma dedektifleri ve JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangınları çıkardığı belirlenen çoban ekipler tarafından yakalandı.

İfadesinde yangınları ormancılara kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

aw240520-01.jpg

aw240520-02.jpg

aw240520-03.jpg

aw240520-04-1.jpg

aw240520-04.jpg

aw240520-05.jpg

Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan UEFA çıkışı Spor
Cumhurbaşkanlığı'ndan UEFA çıkışı
Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı
Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu Ekonomi
Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu
Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı! Gündem
Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı!
Putin ile Orban bir araya geldi Dünya
Putin ile Orban bir araya geldi
Erdoğan UEFA'ya patladı Spor
Erdoğan UEFA'ya patladı
Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi Dünya
Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi