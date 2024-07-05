Bir defa içinde 3 ay orman yaktı. Akıllara zarar sebebi ortaya çıktı

Antalya’da Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde 3 defa orman yangını çıktı. Manavgat’ta meydana gelen yangınların nedeni ortaya çıktı. JASAR ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalan 33 yaşındaki M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tazı Kanyonu’nda son bir ay içerisinde meydana gelen 3 orman yangının nedeni ortaya çıktı. Ekipler yangınlarda sabotaj olma ihtimalini değerlendirdi. Jandarma dedektifleri ve JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangınları çıkardığı belirlenen çoban ekipler tarafından yakalandı.

İfadesinde yangınları ormancılara kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.