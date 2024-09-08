Bir deri bir kemik kalmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir deri bir kemik kalmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin fiziksel olarak aşırı derecede zayıfladığını veya bedensel olarak neredeyse tamamen sönmüş bir durumda olduğunu betimlemek için kullanılır. Bu tabir, kişinin vücudunun sadece cilt ve kemiklerden oluşuyormuş gibi göründüğü bir durumu ifade eder. Genellikle uzun süreli hastalık, yetersiz beslenme veya ciddi bir yorgunluk sonucunda, bireyin sağlığının ciddi şekilde bozulduğu ve bu durumun görünür bir şekilde vücut yapısında etkilerini bıraktığı anlamına gelir. Bu şekilde tabir edilen bir kişi, fiziksel olarak son derece zayıf ve güçsüz görünür.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle adeta bir deri bir kemik kaldı."