Bir dev daha Türkiye'ye fabrika kuruyor. BYD'den sonra ikincisi geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir dev daha Türkiye'ye fabrika kuruyor. BYD'den sonra ikincisi geliyor

BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı almasının yankıları sürerken bir devin daha Türkiye'de fabrika kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fabrika için seçilen il de belli oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracağını açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Yeni fabrika kurulacağı haberi Manisa'da işsiz birçok gence umut olmuştu

İkinci güzel haber ise yine Çinli bir firma Chery''den geldi. Chery'nin de Samsun'a fabrika kuracağı bilgisi ise otomotiv uzmanı de Halit Bolkan'dan geldi.

Halit Bolkan, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Samsun halkına müjdeyi verdi. Halit Bolkan paylaşımında "Kulağıma geldiği kadarıyla Chery de Türkiye’de fabrika kurmaya hazırlanıyor. Fabrika arazisi için Samsun’un seçildiği, resmi açıklamanın ise yakında yapılacağı kulağıma gelenler arasında" diye yazdı.

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Ancak Bolkan Chery'nin Türkiye'de kuracağı tesiste üretim yapıp yapmayacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

DAHA ÖNCE DE YATIRIM HABERLERİ GELMİŞTİ

Chery'nin daha önce de Türkiye'de fabrika kuracağı haberleri manşetlerde yerini almış ancak Çinli dev rotasını son anda İspanya'ya çevirmişti.

Ancak yetkililer İspanya'ya yatırım yapılmasının Türkiye'ye yatırım olmayacağı anlamına gelmediğini belirtmişlerdi.

Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing bir açıklamasında "İspanya Avrupa'yı beslerken Türkiye'de olası bir fabrika da hem Avrupa hem de Ortadoğu'yu besleyecek bir merkez halini alabilir" açıklamasını yapmıştı.

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