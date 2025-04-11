Bir devir sona erdi! WhatsApp baştan sona değişiyor

WhatsApp, grup sohbetleri, birebir konuşmalar ve kanallar için birçok yeni özelliği kullanıma sundu. iPhone için özel yenilikler de var.

WhatsApp, uygulamayı daha kullanışlı hale getirmek için sohbetlerden aramalara, kanallardan iPhone özelliklerine kadar birçok yeniliği devreye aldı. Grup sohbetlerinden birebir konuşmalara kadar pek çok alanda yapılan bu güncellemeler, mesajlaşma ve arama deneyimini biraz daha kolaylaştırmayı hedefliyor.

Artık WhatsApp grup sohbetlerinde kimlerin çevrimiçi olduğunu kolayca görebileceksiniz. Sohbetin üst kısmında yer alan yeni gösterge sayesinde, kimlerin o an aktif olduğunu takip etmek mümkün. Bildirim ayarlarında da bir yenilik var: İsterseniz sadece size bahsedilen mesajlar, yanıtlar ya da rehberinizde kayıtlı kişilerden gelen mesajlar için bildirim alabiliyorsunuz.

İPHONE KULLANICILARINA ÖZEL ÖZELLİKLER

Bunun yanı sıra WhatsApp, birebir sohbetlerde de etkinlik oluşturma desteğini devreye aldı. Kullanıcılar, oluşturdukları etkinliklere “belki” şeklinde yanıt verebiliyor, etkinliğe bitiş tarihi ekleyebiliyor ve etkinliği sohbet içerisinde sabitleyerek kolay erişim sağlayabiliyor. Şirket, iPhone kullanıcılarına yönelik bazı yenilikleri de hayata geçirdi. Artık iPhone üzerinden belge taranıp doğrudan WhatsApp üzerinden gönderilebiliyor.

Aynı zamanda uygulamanın iPhone'da varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ayarlanabildiği aktarıldı. Video görüşmeleri için görüntüye yakınlaştırma özelliği sunulurken, bağlantı kalitesini artırmaya yönelik teknik iyileştirmeler de paylaşıldı. Bu sayede görüntü donmalarının ve bağlantı kopmalarının azaltılması hedefleniyor.

WhatsApp, kanallar için de bazı yeni özellikler sundu. Kanal yöneticilerinin artık kısa videolar kaydedip doğrudan takipçileriyle paylaşabildiğini açıkladı. Ayrıca her kanal için özel QR kodları oluşturma ve bu kodlar üzerinden paylaşım yapma imkânı sağladı. Uygulama, kanallarda yer alan sesli mesaj güncellemelerine yazılı özet seçeneğini de eklediğini duyurdu. WhatsApp, bu yeni özelliklerin kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacağını paylaştı. Şirket, kısa süre içinde bu yeniliklerin herkes tarafından kullanılabilir hale geleceğini belirtti.