Bir dizi daha başlamadan ertelendi! Sebebi şoke etti

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Bir dizi daha başlamadan ertelendi! Sebebi şoke etti

Artan maliyetler sebebi ile Türkiye’de birçok dizi ya başlamadan fişi çekildi ya da ertelendi. Listenin ucuna bir dizi daha eklendi. İşte haberin detayları…

Yükselen prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri nedeniyle 10'a yakın dizinin yayın tarihi ertelendi. Dizi sektöründe bu sezon ciddi bir azalma yaşadı. En düşük bütçeli dizinin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye ulaştığı öğrenilirken, en yüksek bölüm maliyetinin de 23 milyon TL’yle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisi olduğu konuşuluyor.

EYLÜL SEZONUNA ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül sezonuna ertelenen projelerden biri de bu ay sete çıkmayı planladığı “Ben Leman” dizisi oldu.

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