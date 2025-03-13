Bir dizi daha başlamadan ertelendi! Sebebi şoke etti

Yükselen prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri nedeniyle 10'a yakın dizinin yayın tarihi ertelendi. Dizi sektöründe bu sezon ciddi bir azalma yaşadı. En düşük bütçeli dizinin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye ulaştığı öğrenilirken, en yüksek bölüm maliyetinin de 23 milyon TL’yle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisi olduğu konuşuluyor.

EYLÜL SEZONUNA ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül sezonuna ertelenen projelerden biri de bu ay sete çıkmayı planladığı “Ben Leman” dizisi oldu.