Bir don bir gömlek kalmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir don bir gömlek kalmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin çok zor bir durumda, neredeyse tamamen yoksul veya çıplak bir halde kalmasını tanımlar. Bu deyim, genellikle maddi imkânsızlıklar nedeniyle son derece basit ve yetersiz bir hayat sürmek zorunda kalan insanları anlatmak için kullanılır.

Bir don ve bir gömlekle kalmak, kişinin elindeki en temel ve en az eşya ile yaşamak zorunda olduğunu ima eder. Bu durum, kişinin hem fiziksel hem de ekonomik olarak büyük bir yoksunluk içinde olduğunu ve yaşam mücadelesinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serer.

BİR DON BİR GÖMLEK KALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir don bir gömlek kapı dışına atılmıştı resmen, soğuktan tir tir titriyordu."