Bir dönem Erdoğan’ın çok yakınındaydı… Faciada faturanın kime kesileceğini açıkladı

Bolu Kartalkaya’daki faciada ‘ihmal’ tartışmaları devam ederken 15 kişi tutuklanmıştı. Belediye ile Bakanlık arasındaki atışmalar ise dikkat çekmişti. Bolu’daki facianın ana sorumlularına ilişkin, Erdoğan’ın bir zamanlar sır küpü olan Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaalioğlu, “Görünen o ki, kalem kağıt iktidarın elinde olduğu için fatura Bolu belediyesine çıkacak” dedi.

FATURANIN KİME KESİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Bir zamanlar Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, dünkü köşe yazısında faciada faturanın kime kesileceğini yazdı. Karaalioğlu, “Görünen o ki, kalem kağıt iktidarın elinde olduğu için fatura Bolu belediyesine çıkacak. Böylelikle hepimiz, 78 insanımızı kaybettiğimiz olaydan muhalefetin ne kadar beceriksiz olduğu dersini alacağız” dedi.

İKİ TARAFTA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelle ilgili olarak Bolu Belediyesi'nin düzenlediği itfaiye raporlarının "olumlu" olduğunu söylerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise itfaiyenin, 2007'den beri herhangi bir olumlu rapor düzenlemediğini belirtmişti. İki taraf arasındaki yetki tartışması dikkat çekmişti.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye'yi yasa boğan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangına ilişkin, ‘ihmal’ tartışmaları gündemde yerini korumaya devam ediyor. Son olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15’e gelmişti.

MUSTAFA KARAALİOĞLU KİMDİR?

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nin kuruluşunda görev alan Mustafa Karaalioğlu, Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık, genel yayın yönetmenliği ve yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

Daha sonra Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini ve Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu başkanlığını üstlenmiştir. 2014 yılında ise Star gazetesindeki görevinden ayrıldı. Karaalioğlu, son olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı görevini yapıyor.

2014 yılında Kanal 24’de ‘sizi destekleyen cemaatlerde var’ söyleminde bulunan Mustafa Karaalioğlu’na Erdoğan, “Bak bir daha bu cemaat ifadesini kullanmayın” diyerek azarlamıştı.

Karaalioğlu’nun Erdoğan’ın bir numaralı sır küpü olarak biliniyordu.

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