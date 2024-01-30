Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz'

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve ayrıca başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü Dilber rolünü alan ve pavyonda çalışan bir kadın karakterini oynuyor.

Fragmanındaki pavyon dansı ile Türkiye’nin gündemine oturmuş hatta bazı gruplar tarafından sert şekilde eleştirilmiş, dizinin toplum ahlakını bozduğunu öne sürerek kapatılması için dava dahi açılmıştı.

Olaylar bunlarla da sınırlı kalmamış ve Dilber dansı ünlülerin de aralarında olduğu birçok kişi tarafından taklit edilmiş, insanlar bu akıma uyabilmek adına pavyonlara gitmiş ve Dilber Dansı için kurs bile açılmıştı.

POPSTAR MEHTAP İSYAN ETTİ

Durum karşısında kendisini daha fazla tutamayan Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak duruma isyan etti.

Bir dönem pavyonda çalışan ve Popstar yarışması ile ünlenen Mehtap Yılmaz 3 gün önce kendisine bu konu hakkında gelen sorular üzerine bir video çekti. Çektiği videoda Pavyon hayatının dizide lanse edildiği gibi olmadığını ve orada çalışan kadınların aslında oynarlarken içlerinden ağladığını ifade etti.

Dilber dansı ve Dilber kıyafeti konulara da sert ifadeler ile yüklenen Yılmaz bu durumu leşlik olarak belirtti.

Sırf akıma ayak uydurabilmek için bu videoyu çekenlerin 10-15 gün pavyonda dansçı olarak çalıştırılması gerektiğini, ondan sonra gerçeği anlayacaklarını belirten Yılmaz, sonunda “Allahım böyle değilmiş kurtar bizi diye yalvaracaklar” şeklinde dua edeceklerini belirtti.

“BU NE LEŞLİKTİR YA?”

Dilber dansı, Dilber kıyafeti gibi durumları leşlik olarak nitelendiren Yılmaz, pavyona düşmenin sonunda aileden, evden ve canından olmak gibi sonuçları olduğunu söyleyip, insanlara bunlara özenilmemesi gerektiğini tavsiye etti.

“KADIN BEDENİNDEN SERMAYE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Yılmaz daha önce yıllar boyu bu ortamlarda şarkı söylediğini ve bu durumu da saklamadığını, orada her şeye şahit olduğunu, bu durumun ballandırılmaya ve övündürülmeye çalışıldığını söyleyip birçok kızın cinayete kurban gittiğini ve ailelerinden kopartıldığını, hayatlarının bitirildiğini belirtti.

“SANAT CAMİASINDAKİ ARKADAŞLARA SESLENİYORUM”

Konuşmasında sanat camiasından arkadaşlara da seslenen Yılmaz, bu dansı yapanların rezillik içerisinde olduğunu, kendisinin 15-16 yaşındaki kızların pavyona düşmesine şahit olduğunu belirtti.

Ortamın gösterildiği gibi olmadığını söyleyen Yılmaz, sanatçıların da ellerini vicdanlarına koymaları gerektiğini söyledi.