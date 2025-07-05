Bir döneme damga vuran takım stat ve tesisi bırakmadı!

Kaynak: DHA
Bir döneme damga vuran takım stat ve tesisi bırakmadı!

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, tesis ve stadyum için bir açıklama yaptı. Ege ekibi, önümüzdeki sezonda da aynı stadyum ve tesisleri kullanacağını belirtti.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, yeni sezon öncesi stadyum ve tesislerinin kullanım haklarını bırakmadı. FIFA'dan Süper Lig döneminden eski yabancılarına olan borçları yüzünden 12 puan silme cezası alıp geleceği belirsiz olan yeşil-siyahlılarda yönetim, "Denizli Atatürk Stadyumu ve Haluk Ulusoy Tesisleri bu yıl da kulübümüzün kullanımına tahsis edilmiştir. Tüm Denizlispor taraftarına hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı. Denizlispor'da sezon öncesi kadroda geçen sezondan kalan genç oyuncular ve U19 takımı, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

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