Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Acı haber geldi, 33 yaşında vefat etti

2000'li senelerin başında 'Baldız Geliyorum Demez', 'Seni Yaşatacağım' gibi dizilerde çocuk oyuncu olarak rol alan Batuhan Berkay Göksu, 33 yaşında yaşamını yitirdi.