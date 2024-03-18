Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Acı haber geldi, 33 yaşında vefat etti

2000’li senelerin popüler yapımlarında rol alan çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu, İstanbul'da 1 aydır devam eden kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti.
“Seni Yaşatacağım” adlı dizide "Can" karakterini canlandıran Göksu; Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin, Yetkin Dikinciler gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştı.
BATUHAN GÖKSU KİMDİR?
12 Mayıs 1990’da Bakırköy'de doğdu. 2002 senesinde yayınlanan “Seni Yaşatacağım” adlı dizide birçok ünlü isimle kamera karşısına geçti. Daha sonra Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde yer aldığı “Baldız Geliyorum Demez” adlı dizinin kadrosunda yer aldı.
Oyunculuğu bırakmaya karar veren Göksu, kariyerini yazılımcı olarak sürdürdü. 12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile evlendi.
Bir aydır kanser tedavisi gören Göksu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.