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Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretim ve satışını sona erdirdi. Türkiye için de geçerli olan karar sonrası, söz konusu model satış listelerinden kaldırıldı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 04:30
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Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak

Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
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Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdirdi.

Söz konusu karar Türkiye için de geçerli olacak. Volkswagen, kararla birlikte Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü.,

2 MODELİ SATIŞA SUNULACAK

Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek.

YERİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA DOLDURACAK

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.

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