“Bir Dünya Hikâyesi” Contemporary İstanbul’da

Tosyalı partnerliğinde bu yıl 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Contemporary Istanbul’un 19’uncu edisyonunda Heykeltıraş Osman Dinç’ in eserleri sanatseverlerle buluştu. 70 yıllık köklü üretim geleneği ile kadim bir element olan demiri hayatın her alanına sunarak zamansız bir forma dönüştüren Tosyalı, Contemporary Istanbul’un 19. edisyonunda, Osman Dinç ile işbirliğine giderek çeliği sürdürülebilir sanatla bir araya getiren benzersiz bir sergide sanatseverleri ağırladı.

SANATA ve SANATÇIYA DESTEK DEVAM EDECEK

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding olarak uzun süredir ana gündemimiz sürdürülebilirlik. Teknoloji, inovasyon, döngüsel üretim, temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla dünyada yeşil çelik üretiminin öncülerinden biriyiz. Bu odağımızın bir yansıması olarak; sürdürülebilirliğin sanat ile daha fazla anlam kazanacağı düşüncesiyle sanatta ileri dönüşümü (upcycling) destekliyoruz. Bu konuda Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliğimiz var. Contemporary Istanbul’un 19. Edisyonunda da bizim değerlerimizi yansıtan zamansız eserlere imza atan, Osman Dinç ile çok güzel bir iş birliğimiz oldu. ‘Bir Dünya Hikâyesi’ sergisi, Tosyalı’nın sürdürülebilirlik odaklı değerlerini yansıtan ve çeliğin sanatsal bir dönüşümle hayat bulduğu mükemmel bir örnek oldu. Tosyalı olarak sürdürülebilir bir yaşam için herkese ilham veren sanatçılara ve sanat eserlerine olan desteğimizi sürdürerek daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“BİR DÜNYA HİKÂYESİ”: ZAMANA DEMİR ATMAK

Çeliğe hayat veren sıra dışı eserleriyle tanınan Osman Dinç’in “Bir Dünya Hikâyesi” adını taşıyan sergisi, zaman olgusunu farklı bir biçimde ele alıyor. Sanatçının sahip olduğu göçebe düşünce ve evrensel aktarım dili, kişisel hafızası ve kolektif bellekle ilişkisi, kullandığı temel form ve malzemelerin yalınlığı ile ortaya çıkan eserleri, izleyiciyi mekân ve nesnenin zamana ilişkin aidiyetinden özgürleştiriyor.