Bir eli yağda bir eli balda deyimi ne anlama geliyor?

Bir eli yağda bir eli balda deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin hem maddi anlamda hem de yaşam koşulları açısından çok rahat ve bol bir durumda olduğunu ifade eder. Bu deyim, kişinin sadece temel ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda zevk ve keyif unsurlarını da eksiksiz şekilde karşılayabildiği, yaşamın her alanında bolluk ve refah içinde bulunduğu durumu tanımlar.

BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben bu kadının neden kocasından boşandığını hala anlayamadım, bir eli yağda bir eli baldaydı bu kadar nankörlük de fazla."